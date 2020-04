Auto-Zulieferer suchen Ausweg aus der Corona-Krise

Im Attendorner Werk von Kirchhoff Automotive laufen am Donnerstag (30.04.2020) die letzten Vorbereitungen. Noch stehen die Maschinen still, doch kommende Woche soll die Produktion mit wenigen Mitarbeitern wieder anlaufen. Mit 25 statt 120 Beschäftigten pro Schicht werden dann in dem Werk im Sauerland unter anderem Teile für Autokarosserien hergestellt. Am 11. Mai, so hofft man, soll die Produktion in allen 30 Produktionswerken weltweit auf bis zu 50 Prozent wieder hochgefahren werden. Die Zulieferer folgen damit den Autobauern, die die Produktion wieder anfahren – so etwa Ford in Köln am kommenden Montag (04.05.2020).

Genau wie Kirchhoff hat auch der Hella-Konzern in Lippstadt Kurzarbeit angemeldet, um die Verluste durch die Corona-Krise möglichst gering zu halten. Die weltweit 125 Werke des Herstellers von Lichttechnik und Fahrzeugelektronik sind zurzeit bis zu 30 Prozent ausgelastet. Hella stehe aber " in den Startlöchern ", um die Produktion jederzeit hochfahren zu können, sagte Unternehmenssprecher Markus Richter dem WDR . In einem Punkt sind sich beide Unternehmen einig: "Wir sind davon abhängig, dass Autos verkauft werden!"