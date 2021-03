Gratis Schnelltests im Realitätscheck: Apotheken noch nicht bereit

Die Schnelltests sollen Unterstützung bei den neuen Lockerungen bringen: So sind "körpernahe Dienstleistungen" wie Kosmetikbehandlungen wieder möglich, wenn Kunden einen frischen, negativen Corona-Schnelltest vorlegen können.

Schnelltests bisher vor allem in Testzentren

Bislang sind es in NRW eher die bereits bestehenden Testzentren, die jetzt schon die kostenlosen Tests anbieten. So kann man sich etwa in Köln im Drive-In-Testzentrum an der Lanxess-Arena ohne Anmeldung testen lassen. In Essen gibt es eine Möglichkeit in der Grugahalle, in Bielefeld bei der Johanniter-Unfall-Hilfe. In Moers sind kostenlose "Bürgertests" im Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein am Krankenhaus Bethanien möglich.