Osterwochenende: Mehr Verstöße gegen Kontaktverbot

Positives Fazit auch in Münster und Dortmund

In Münster zeigte sich die Verwaltung am Ostermontag in einer ersten Bilanz zufrieden. Die Münsteraner seien über Ostern sehr diszipliniert mit den Vorgaben umgegangen.

Vereinzelt seien Jugendgruppen am Dortmund-Ems-Kanal oder am Aassee von den Ordnungskräften angetroffen worden, teilte eine Sprecherin mit. In Supermärkten seien die Auflagen zum Teil nicht eingehalten worden. Hier fehlten Mindestabstände und die Einkaufswagen seien nicht desinfiziert worden. Die Stadt habe erneut kontrollieren müssen.