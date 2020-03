Darum ist Klopapier in der Corona-Krise oft ausverkauft

Seife, Nudeln und andere Waren sind in der Corona-Krise (Stand Mitte März) heiß begehrt. Aber vor allem ein Produkt erlebt in Drogerien und Supermärkten einen ungeahnten Ansturm: Klopapier. Es soll sogar schon Prügeleien darum gegeben haben, wie ein Video aus Australien auf Twitter zeigt.

Drogerien reagieren auf verstärkte Nachfrage nach Klopapier

Auf WDR -Anfrage bestätigte die Drogerie-Kette DM (17.03.2020), dass Toilettenpapier wegen der starken Nachfrage " temporär in vielen Märkten nicht verfügbar " war oder ist. Man habe aber bereits Maßnahmen ergriffen, teilten DM und Wettbewerber Rossmann mit.

Klopapierhersteller: "Produktion läuft"

Der Klopapier-Hersteller Essity gab über Twitter Entwarnung: " Niemand muss zu Hause Klopapier horten! Unsere Papiermaschinen und Fertigungsanlagen laufen 24 Stunden. Aus der Produktion geht's direkt ins Lager."

Warum ist aber ausgerechnet Klopapier so begehrt?

Die starke Nachfrage nach Klopapier sei rational kaum zu erklären, denn " im wesentlichen Zufall ", sagte Psychologie-Professor Jürgen Margraf von der Ruhr-Universität Bochum dem WDR (17.03.2020). Nachvollziehbar immerhin: Klopapier lasse sich im Gegensatz zu Salatköpfen "gut bunkern".

Hinter dem Massenphänomen stecke allerdings eine Massenpanik. Und die lasse sich sehr gut erklären, so Margraf. " Bei Panikreaktionen ist es so, dass irgendwann irgendwer in eine Richtung rennt, und dann rennen die anderen hinterher."

Psychologe: "Ansturm auf Klopapier unsinnig"