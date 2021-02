Mutante in NRW-Kitas - die Sorge vor der Ansteckung

Zuletzt wurden etwa in gleich vier Kölner Kitas Virus-Varianten nachgewiesen. In Bergisch Gladbach wurde eine Kita nach positiven Corona-Fällen vorsichtshalber komplett geschlossen, drei Gruppen sind in Quarantäne. Ob sich der Verdacht der Mutation bestätigt, wird aktuell geprüft. Der zuständige Rheinisch Bergische Kreis will deshalb zukünftig vermehrt auf die Virus-Mutanten testen.

Auch andere Städte weiten die Tests nach den Varianten aus. So werden seit Montag etwa in Düsseldorf alle positiven Proben auch darauf getestet. Insgesamt gab es in NRW am Mittwoch 38 bestätigte Fälle, in denen eine Virus-Mutation nachgewiesen wurde.