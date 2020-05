Zurück in die Kita: "Ist Corona denn schon vorbei?"

Julian kann es kaum erwarten: Er darf endlich wieder zurück in die Kita . Elf Wochen hat er seine Freunde in der Kita Windvogel in Remscheid nicht gesehen, seine Erzieher, seinen Gruppenraum - dabei ist er Vorschulkind und kommt nach den Sommerferien in die Schule.

Gerade in jüngster Zeit war es zuhause doch eher langweilig. ''Ihm fehlen seine Freunde ", sagt seine Mutter Ariane Timmerbeil.