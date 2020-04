Kirchen spenden Hoffnung und fordern Solidarität

Woelki verweist auf auferstandenen Jesus

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ermunterte zu Zuversicht. Die Pandemie habe Menschen " in die Finsternis des Alleinseins, der Isolation, der Sorge um den Arbeitsplatz, der Angst vor einer Infizierung mit dem Virus " oder dem Tod durch die Krankheit gestürzt, sagte der Erzbischof beim online übertragenen Osternacht-Gottesdienst aus dem Kölner Dom. Doch inmitten dieser Nacht werde ein Licht entzündet.