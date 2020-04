Ostern feiern in Corona-Zeiten: Kirche geht auch online

Die Corona-Krise lässt Gläubige in NRW enger zusammenrücken - auch wenn sie wegen der Kontaktsperre in der Osterzeit keine Gottesdienste besuchen dürfen. Ein besonderes Zeichen der Gemeinschaft aller Christen wird am Ostersonntag in allen Städten und Gemeinden von NRW deutlich zu hören sein: Dann läuten um 9.30 Uhr die Glocken aller katholischen und evangelischen Kirchen gleichzeitig.