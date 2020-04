Buchautorin zu Corona: "Der Austausch mit den Kindern fehlt"

WDR : Am heutigen Welt-Kinderbuchtag: Was war ihr liebstes Kinderbuch früher?

Britta Sabbag: Ganz klar, Ronja Räubertochter. Das Buch hat mich in meiner Kindheit ungemein gestärkt, so zu sein wie ich bin. Das will ich seitdem an Kinder weitergeben. Ich liebe einfach Underdogs, also Figuren, die schlechte Voraussetzungen haben und sich trotzdem gegen alle Erwartungen durchsetzt.

Kinderbücher haben einen massiven Einfluss auf Kinder. Fragt man einen 60-jährigen, was sein liebstes Kinderbuch war: Er wird es ihnen erzählen können.