Normalerweise würden sie jetzt mehrere Gigs am Tag spielen. Karneval ist Hochsaison für die Kölschrock-Band StadtRand und damit die Zeit, in der sie den Großteil ihres Jahresumsatzes machen. "Eigentlich hätten wir genau jetzt, 2020 und 2021, unsere große Session gehabt. In der Lanxess Arena, Gürzenich, Sartory Säle. Das ist jetzt natürlich sehr bitter," sagt Roman Lob (30), Sänger von StadtRand.

Karriere durch Corona ausgebremst

Als Support-Band für Cat Ballou, eine der bekannten kölschen Bands, machte sich die sechsköpfige Gruppe einen Namen. In der kölschen Musikszene gelten sie zu den großen Newcomern. Mit ihrem Sessionshit " Orjenal " und ihrer neuen Single " Hin und widder " wollten sie nach 2019 richtig durchstarten, doch dann kam Corona. Ihre Karriere wurde ausgebremst.

Wie StadtRand leiden viele Musiker, die mit der Karnevalszeit verbunden sind, darunter, dass sie jetzt in der Session nicht auf der Bühne stehen dürfen. Für viele Musiker und Künstler, die nicht das ganze Jahr über Konzerte geben und gut gebucht sind, ist das eine existenzielle Bedrohung.

Mit Online -Musikunterricht über Wasser halten

Gitarrist Tim Dönges und Keyboarder Marco Lehnertz

"Es ist ein ganz klarer Schlag ins Gesicht," so Marco Lehnertz, Keyboarder bei StadtRand. Mit Online-Musikunterricht hält sich der zweifache Familienvater über Wasser, doch das decke er bei weitem nicht alle laufenden Kosten. Finanzielle Hilfen zu beantragen sei für Künstler oft ein sehr komplizierter und langwieriger Prozess. "Ich finde es toll, dass der Staat in vielerlei Hinsicht einspringt, aber die Künstler fühlen sich schon im Stich gelassen und stehen irgendwo ganz weit hinten an. "

Team hinter den Kulissen hat auch große Einbußen

Doch es sind nicht nur Künstler, die große finanzielle Einbußen haben. Auch Crewmitglieder und Roadies sind besonders betroffen. Nicolas Büsch (26) ist Veranstaltungstechniker und betreut die Band StadtRand. Ende 2019 gründete er seine eigene kleine Firma. Mit der Ausrichtung von Online-Streaming-Veranstaltungen kämpft er jetzt um seine Existenz. " Man kann nichts planen, nichts kalkulieren. Das ist einfach ernüchternd. Man schlägt sich von Monat zu Monat. Eine finanzielle Hilfe würde da einem schon etwas die Anspannung nehmen," so Nicolas Büsch.

Nicolas Büsch, Veranstaltungstechniker