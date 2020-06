WDR: War es möglich, die Kinder aus besonders belastenden Situationen zu befreien?

Sandra Wiese: Kinder sind in dieser Zeit in Obhut genommen worden. Es haben sich sogar Kinder selber in Obhut nehmen lassen - eine sensationelle Selbstständigkeit. Insgesamt hat sich wie im Brennglas gezeigt: Jetzt muss wirklich was passieren.