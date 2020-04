Haarschnitt trotz Corona-Verbot: Eine Friseurin berichtet anonym

Ab Montag (04.05.2020) dürfen Friseursalons wieder unter Hygieneauflagen öffnen. Darauf warten viele Kunden. Die Geduld hatten in den vergangenen Wochen nicht alle: Wir haben mit einer arbeitslosen, gelernten Friseurin gesprochen, die trotz Verbots ihre Dienste per Aushang angeboten hat. Da sie sich nicht an das Verbot gehalten hat, möchte sie anonym bleiben.

WDR.de: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Aushang aufzuhängen und Haarschnitte anzubieten?

Friseurin: Das ist schon aus der Not heraus geboren. Von beiden Seiten. Von den Kunden her, weil die mich angesprochen haben, die möchten gern die Haare geschnitten haben und wissen nicht, wie. Und viele Männer - vor allem mit den Kurzhaarschnitten - fühlten sich sehr sehr unwohl. Und weil das Geld natürlich sehr, sehr knapp ist. Und dann hab ich gesagt: 'Ok, dann mach ich das!'.

WDR.de: Sie haben Aushänge gemacht, mit Ihrer Telefonnummer. Wer hat sich denn bei Ihnen gemeldet?

Friseurin: Überwiegend Männer und überwiegend die, die gewohnt waren, sehr regelmäßig zum Friseur zu gehen.

WDR.de: Sind das denn eher besser betuchte?

Friseurin: Ich habe Kunden, die immer noch regelmäßig arbeiten. Aber auch Schüler und Studenten, die im Moment nicht so viel Geld verdienen.