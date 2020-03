Coronavirus: "Erregung verbreitet sich schneller als der Erreger"

WDR: Wie kann in einer solchen Krise überhaupt Gelassenheit vermittelt werden?

Grünewald: Indem man einen ruhigen Duktus in der Ansprache verwendet und sich auf Fakten bezieht. Im Moment sind wir aber in einer gewissen medialen Falle. Es gibt zwei Bedrohungsszenarien: das eine Szenario geht vom Erreger aus, dass andere von der Erregung, die in der Bevölkerung da ist. Und die Erregung verbreitet sich viel schneller als der Erreger.