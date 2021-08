Quarantäne - Was passiert bei Infektionen in der Schulklasse?

Schulministerin Yvonne Gebauer hatte zuvor angekündigt, dass bei einem Corona-Fall im neuen Schuljahr nicht mehr zwangsläufig die ganze Klasse in Quarantäne muss. In der Praxis sieht das zum Teil anders aus.

Das passiert, wenn ein Schüler mit Corona infiziert ist

Laut Gesundheitsministerium müssen ab jetzt nur noch „enge Kontaktpersonen“ in Quarantäne. Das heißt: Gibt es einen Corona-Fall in der Klasse, müssen nur noch die unmittelbaren Sitznachbarn - auch am Tisch vor und hinter dem infizierten Schüler - sowie die Lehrkräfte in Quarantäne. Geimpfte Kinder ohne Symptome sind von der Quarantänepflicht befreit.

Wer einen negativen PCR-Test vorlegt, darf wieder am Unterricht teilnehmen - außer er oder sie ist „nach einer Einzelfallprüfung vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen identifiziert worden“, erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums.

So sieht die Praxis aus

Bei einem Corona-Fall in einer Schule ist es Sache des lokalen Gesundheitsamtes die individuelle Situation zu prüfen. Die Gesundheitsämter haben das letzte Wort, trotz des neuen Landes-Erlasses.

So kamen seit den Sommerferien zum Beispiel in Bonn und in Solingen bereits ganze Klassen in Quarantäne. Dabei handele es sich um Einzelfälle, in denen die Hygieneregeln nicht durchgehend eingehalten worden seien, teilten Sprecher der Städte mit.

In Solingen sind unter anderem zwei fünfte Klassen einer Gesamtschule seit der Einschulungsfeier in Quarantäne. Die Kinder hätten bei der Feier in der Turnhalle auf Matten beieinander gesessen und seien anschließend gemeinsam in die Klassenräume gegangen, so dass sich nicht mehr nachvollziehen lasse, welche der Kinder in engem Kontakt miteinander gewesen seien. Ein Stadt-Sprecher betonte, es handele sich hier um eine Sondersituation.

Schulministerium will sich am Montag äußern

Wie viele Schülerinnen und Schüler in NRW seit den Sommerferien bisher in Quarantäne kamen, konnten Schul- und Gesundheitsministerium noch nicht sagen. Erste Zahlen dazu sollen Anfang kommender Woche veröffentlicht werden.