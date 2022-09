Wie läuft die Impfkampagne - und wo bekomme ich die vierte Impfung?

Wie schlimm der Corona-Winter wirklich wird, hängt auch vom Stand der Impfungen ab. Wie steht es eigentlich um die Impfkampagne? Hat sich die Impfbereitschaft verändert? Und wo bekommt man die vierte Impfung, auch wenn die Stiko sie nicht für alle empfiehlt? Fragen und Antworten.

Wie ist der aktuelle Stand der Corona-Impfkampagne?

Anke Richter-Scheer, Hausärzteverband Westfalen-Lippe

" Die Nachfrage nach Corona-Impfungen nimmt wieder zu ", sagt Anke Richter-Scheer, Vorsitzende des Hausärzteverbands Westfalen-Lippe, dem WDR. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) teilt auf WDR -Anfrage mit, dass die Nachfrage in den vergangenen Tagen zugenommen habe, " in manchen Praxen hat sie sich ungefähr verdoppelt, in einigen gar verdreifacht ".

Das liege " großteils an der Ankündigung ", dass nun auch der neueste Impfstoff ausgeliefert werde, so die KVWL . Dieser ist nicht nur an die Omikron-Variante BA.1 angepasst, sondern auch an BA.4 und die derzeit vorherrschende Variante BA.5. Spätestens ab Dienstag stehe dieser Impfstoff grundsätzlich überall zur Verfügung, so die Vereinigung.

Was kann der neue Corona-Impfstoff? Aktuelle Stunde.

Im August sprach die Ständige Impfkommission (Stiko) für alle Über-60-Jährigen die Empfehlung aus, sich unter bestimmten Bedingungen ein viertes Mal impfen zu lassen. Vergangene Woche gab das Gremium auch eine ausdrückliche Empfehlung für die Omikron-Impfstoffe ab - die Empfehlung gilt allerdings noch nicht offiziell.