Corona und Influenza: Was kommt auf Hausärzte und Patienten zu?

Wie bereiten sich die Hausärzte vor?

Die Terminbücher der Hausärztinnen und -ärzte sind jetzt schon sehr voll. Sie erwarten zur Herbst- und Winterzeit aber noch vollere Wartezimmer mit Menschen, die Erkältungssymptome mitbringen – Corona nicht ausgeschlossen! Sobald jemand mit Problemen der Atemwege in der Praxis erscheint, wird erstmal unter Corona-Infektionsschutzbedingungen vorgegangen.

Hausarzt Dr. Ralph Krolewski in Gummersbach macht seine Corona-Abstriche beispielsweise außerhalb seiner Praxis in Schutzkleidung in einem umgebauten Carport. Bisher kann er dort täglich vier bis fünf Patienten behandeln, in den Wintermonaten erwartet er aber 20 bis 25.

Viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sehen sich und ihre Praxis bereits am Limit. Deshalb fordern sie von der Politik mehr Testzentren und weniger symptomfreie Patienten in ihren Praxen, wie Lehrer, Erzieher oder Reiserückkehrer, die sich regelmäßig testen lassen dürfen und müssen.