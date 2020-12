"Lockdown" - So kommen Spätkäufer doch noch an Weihnachtsgeschenke

Alle Jahre wieder sind in der Vorweihnachtszeit die Innenstädte rappelvoll. Doch 2020 ist coronabedingt alles ganz anders. Die meisten Geschäfte müssen im Zuge des "Lockdowns" ihre Rollläden unten lassen. Für die Händler ist das in den für sie sonst so verkaufsstarken Tagen und Wochen im Dezember ein harter Schlag. Doch den Kopf in den Sand stecken? Kommt nicht in Frage! Viele Ladeninhaber zeigen sich kreativ - und bieten Möglichkeiten, wie Kunden trotz Lockdowns doch noch an Weihnachtsgeschenke kommen können.

Fahradkauf per Videostream - der Kölner Fahrradhändler Jörg Prumbaum führt seine Verkaufsgeschäfte jetzt auf diese Art und Weise. Der Kunde kann sich von zu Hause aus bequem via Smartphone Räder ansehen und sich dabei beraten lassen. Ein Angebot, das laut Prumbaum gut genutzt wird. " Es sind diese Spätkäufer, die sich jetzt melden, und die möchten natürlich auch etwas unter dem Weihnachtsbaum stehen haben ", sagt Prumbaum am Mittwoch dem WDR .

So wenig Kontakt wie möglich bei der Übergabe der Waren

Die Übergabe der Räder funktioniert relativ kontaktfrei. Prumbaum stellt sie vor die Tür, Kunden holen sie ab. Und wer nicht selbst vorbeikommen möchte, der bekommt die Ware nach Hause geliefert.

Was auch noch geht: Bücher abholen in der Buchhandlung. Man bestellt von zu Hause, abholen muss man die Ware an einem Schalter. Aber dazu muss man erst mal wissen, ob das tatsächlich vor Ort geht. " Unsere Kunden sind total verwirrt “, sagt Kai Wolterdorf von der Mayrschen Buchhandlung. In jedem Bundesland gelte etwas anderes. In NRW und Berlin ist es möglich, in Bayern nicht. Wer also Bücher noch in diesen Tagen vor Weihnachten in seiner Buchhandlung vor Ort abholen möchte, sollte sich erst einmal erkundigen, ob das überhaupt geht.

Video starten, abbrechen mit Escape Einzelhandel im Lockdown. Hier und heute. . 06:49 Min. . Verfügbar bis 16.12.2021. WDR.

Kerzenverkauf aus dem Kofferraum heraus

Gitte Clausen hat sich ebenfalls etwas einfallen lassen. Seit 20 Jahren gießt die gebürtige Dänin Kerzen und verkauft sie in einem kleinen Laden in Köln. Ohne Corona wäre in ihrem Geschäft jetzt wenige Tage vor Heiligabend dichtes Gedränge. Jetzt bleibt die Fläche leer. " Ich habe gestern zwei Tonnen Wachs bekommen, das sind meine zwei besten Wochen im Jahr ", sagte Clausen dem WDR . Viele Kunden seien es gewohnt, kurzfristig Waren abzuholen.