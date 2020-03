Mit Tracking von Handydaten gegen Corona

Hier kommt das Smartphone ins Spiel. Mit Hilfe von Apps lässt sich ermitteln, wann und wo eine infizierte Person auf andere Menschen getroffen ist und sie womöglich angesteckt hat. Viele Deutsche haben Sorge, mit Apps getrackt zu werden – eine begründete Sorge. Aber es gibt eine Lösung, die keinen Anlass für Bedenken gibt.

Tracking mit Smartphone und Kreditkarte in Südkorea

In Asien sind verschiedene Apps im Einsatz und haben bei der Eindämmung der Pandemie unterstützt. In Südkorea werden die Menschen gewarnt, wenn eine infizierte Person in der Nähe ist. Auch lässt sich nachvollziehen, wo einzelne Personen sich aufgehalten haben. Dazu werden wird auch der Einsatz von Kreditkarten getrackt, Überwachungskameras werden ausgewertet. Ein System, das für Deutschland nicht in Frage kommt. Denn es greift zu tief in die Privatsphäre.

Singapur als Vorbild?

In Singapur kommt ein anderes Konzept zum Einsatz. Hier können die Menschen freiwillig eine App laden. Die Smartphones tauschen sich per Bluetooth aus. Die App merkt sich zustande gekommene Kontakte. Etwa, wenn sich Personen mehrere Minuten im selben Raum aufhalten.

Die App weiß aber nicht, wer im Raum ist, sondern merkt sich eine ID, die pseudonym ist – Rückschlüsse auf auf Personen sind nicht möglich. Es werden auch keine Daten zentral gespeichert.

Erst wenn jemand infiziert ist, werden die Kontakte ausgelesen. Aber auch hier: Niemand weiß, wer wann wen getroffen hat. Das System informiert alle Betroffenen, die Kontakt mit der infizierten Person hatten, dass ein Infektionsrisiko besteht. Diese sollen sich melden, in Quarantäne begeben und testen lassen.