WDR: Herr Professor Hallek, Sie behandeln in Ihrer Klinik täglich Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Wie kann Ihnen der Covapp-Fragebogen der Charité Ihnen helfen, Ihre schwierige Arbeit in der Klinik erleichtern?

Prof. Michael Hallek: Diese elektronischen Werkzeuge haben die Stärke, dass sie uns schnell Basisinformationen verschaffen, bevor wir mit dem Patienten selbst reden. Anschließend können wir uns darauf aufbauend mit dem Patienten weiter austauschen. Das würde uns sehr stark helfen. Grundsätzlich wichtig wäre aber, dass diese Informationen möglichst auch auf elektronischem Weg weitergegeben werden. Etwa in Form einer Datenspende des Patienten. Dann könnten wir sie im Sinne einer Wissen-generierenden Versorgung sogar für die Forschung verwenden.

WDR: Welche Hoffnungen oder Erwartungen verbinden Sie damit, wenn Menschen in NRW, die einen Corona-Verdacht haben, diesen Fragebogen ausfüllen?

Prof. Hallek: Der große Nutzen wäre, dass man viel besser versteht, welche Entstehungswege das Virus hat, welche Ursachen man vermuten kann, welche Symptome häufig auftreten? Also, dass man einfach mehr über die Häufigkeit bestimmter Symptome oder den Ausbreitungsweg des Coronavirus weiß.

WDR: Welche Menschen sollten denn aus Ihrer Sicht jetzt vor allem auf eine Coronavirus-Infektion getestet werden?

Prof. Hallek: Wir können die Tests nicht auf die gesamte deutsche Bevölkerung einmal die Woche ausdehnen. Das ist unmöglich. Man muss also entscheiden, welche Personengruppen relevant sind und diese möglichst gezielt und sorgfältig untersuchen. Ich nenne diese Personen gerne Konkaktberufe. Das sind zum Beispiel alle Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Auch diejenigen, die in Altenheimen, in Supermärkten oder als Zusteller arbeiten. Also Menschen, die durch ihre Tätigkeit oft mit anderen in Kontakt kommen. Die kann man in einer Art Screening-verfahren testen.

Ein konkretes Beispiel aus dem Krankenhaus wäre: unsere Uniklinik hat über 10.000 Mitarbeiter, die man nicht alle täglich untersuchen kann. Aber wir können täglich zufällig etwa 50 bis 100 ausgewählte Personen untersuchen, das ist möglich. Dann haben wir nach zwei, drei Wochen einen ziemlich guten Überblick, wo gerade die Coronavirus-Infektion auftreten und können dort die Infizierte sofort isolieren, also in Quarantäne schicken. So hätten wir die Möglichkeit, eine deutlich höhere Sicherheit am Arbeitsplatz herzustellen. Auf derartige Strategien wird es in den nächsten Wochen ankommen.