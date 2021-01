Halbjahreszeugnis: So wird es in Corona-Zeiten bewertet

Wirtschaft: "Zeugnisse nicht immer ausschlaggebend"

Bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK ) Ostwestfalen ( OWL ) in Bielefeld heißt es, es seien knapp 1.000 Azubi-Stellen in ihrem Bereich noch nicht besetzt. Für die Bewerbung sei ein Zeugnis zwar Pflicht, aber es spiele nur eine Rolle von vielen. Meist sei das Halbjahreszeugnis bei der Einstellung nicht entscheidend, so die IHK OWL.

Auch von der IHK Mittleres Ruhrgebiet heißt es, Zeugnisse seien nur ein Teil, der eine gute Bewerbung ausmache. Außerdem komme es auf die Branche an. Einigen Unternehmen sei ein kreatives Anschreiben wichtiger als gute Noten. Andere Unternehmen setzten auf gute Leistungen in einem bestimmten Fach wie Mathematik. Aber: " Auch die Unternehmen wissen, dass es ein besonderes Schuljahr ist ", so Dagmar Parsczenski von der IHK Mittleres Ruhrgebiet.

Auf dem Zeugnis stehen wichtigere Informationen als die Noten

Die Bonamic GmbH mit freien Azubi-Stellen in Bochum lässt wissen: der persönliche Eindruck im Bewerbungsgespräch könne schlechte Noten ausbügeln. Und beim Maschinenbau-Unternehmen Entex Rust & Mitschke in Bochum heißt es, es bringe nichts, jetzt engstirnig auf die Noten zu schauen. Dennoch gebe das Zeugnis neben den Noten noch andere wichtige Hinweise, die bei der Bewerbung wichtig seien. So schaue man genau auf unentschuldigte Fehlstunden.