Mit Maske, ohne Gesang: Gottesdienste in NRW wieder mit Besuchern

Kein Besucheransturm erwartet

Die Katholischen Erzbistümer Köln, Essen und Münster erwarten, dass sich der Andrang ohnehin in Grenzen halten wird. Eine Regel: Die Weihwasserbecken müssen wegen der Ansteckungsgefahr leer bleiben. Bis zu 150 Personen können ab Freitag an einer Morgenmesse im Sankt-Paulus-Dom in Münster teilnehmen. Zwei Tage später ist der erste öffentliche Gottesdienst im Aachener Dom geplant – mit maximal 120 Menschen. Im Kölner Dom sind ab Sonntag (03.05.2020) 122 Gottesdienste-Besucher erlaubt. Für den ersten Gottesdienst sind die Plätze aber schon vergeben.

Muslime: Zusammenkünfte erst wieder nach Ramadan

Im Ramadan Distanz halten

Noch mehr Zurückhaltung bei den Muslimen. Der 1. Mai fällt diesmal auf einen Freitag, für Muslime der Tag des Gebets. " Ausgerechnet ", sagt Omar Kuntich vom Bündnis Marokkanischer Gemeinden in Deutschland, zu der in NRW etwa 45 Gemeinden gehören. Er findet es schwierig, Grenzen zu ziehen, etwa bei der Frage, wie viele Menschen in die Moscheen gelassen werden könnten.

Kuntich rechnet damit, dass viele Moscheen erst nach dem Ramadan, also erst nach dem 23. Mai, wieder Zusammenkünfte organisieren werden, weil dann nicht mehr so viel los ist wie im Fastenmonat. Auch der Zentralrat der Muslime rät zunächst zur Zurückhaltung. Der Ditib-Verband will in seinen Moscheen vorerst keine Freitagsgebete abhalten.

Jüdische Gottesdienste brauchen zehn Teilnehmer

Die Jüdische Gemeinde in Köln feiert am Freitag (01.05.2020) ihre ersten Gottesdienste mit Besuchern. Im Landesverband Westfalen-Lippe geht es erst eine Woche später los, zunächst in drei Gemeinden. Einzelne Gemeinden haben aber schlicht zu wenig Platz, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Das Problem: Reguläre jüdische Gottesdienste dürfen erst stattfinden, wenn mindestens zehn Teilnehmer anwesend sind.

