Corona-Lockerungen: Glaubensstreit um Gottesdienste

Das Betreten und Verlassen der Kirche soll mit Hilfe von Ordnern gelenkt werden. Die Gläubigen sollen eigene Gesangbücher mitbringen und auf lauten Gesang verzichten. Möglichst viele Messen sollen außerdem ins Freie verlegt werden.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, dass sich das Corona-Kabinett am Montag mit den Konzepten befassen werde. Am Mittwoch will auch die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten über die Kirchen sprechen.

Annette Kurschus: Öffnung kommt nach und nach

Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, warb im WDR-Interview für die Öffnung. Auf keinen Fall werde es aber schon am Sonntag (03.05.2020) in allen Kirchenkreisen wieder losgehen. In jedem Einzelfall werde geprüft, ob die baulichen Voraussetzungen für einen sicheren Gottesdienst gegeben sind, erklärte Kurschus.