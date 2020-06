Kurz nach Mittag im Biergarten des "Freischütz" an der Stadtgrenze zwischen Schwerte und Dortmund. Das Wetter ist schön und rund 40 Menschen sitzen verteilt an den Tischen. Hardy Kurzhals holt nach einer Fahrradtour gerade am Bierwagen die Getränke für sich und seine Frau ab: "Wunderbar, ich finde es ganz klasse, dass man überhaupt wieder irgendwo was trinken kann."

Ausflugslokale haben von Lockerungen profitiert

Ausflugslokale wie der "Freischütz" sind es vor allem, die von den Lockerungen für Gastwirte, zuletzt an Pfingsten profitiert haben, sagt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA .