Corona-Lockerungen: Erleichterung und neue Sorgen in NRW

Leo Wichmann, Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium in Hagen

Der Englisch- und Musiklehrer soll ab Mitte nächster Woche Abiturientinnen und Abiturienten auf Prüfungen vorbereiten. Er betonte gegenüber dem WDR , dass seine Schule noch keine Informationen vom Land NRW zu den Hygiene-Auflagen bekommen habe, die vorher organisiert werden müssen. "Ich bin einigermaßen guter Dinge, wenn die Rahmenbedingungen funktionieren - aber dazu gibt es noch keine Aussagen."

Gymnasiallehrer Leo Wichmann sitzt zurzeit noch im Homeoffice.

Wichmann sagt, die medizinische Beurteilung falle ihm schwer, das Ansteckungspotenzial könne er nicht beurteilen. Um sich selbst sorgt er sich weniger. "Ich bin nicht in der Risikogruppe und habe nicht zu sehr zu befürchten, dass gesundheitliche Konsequenzen entstehen werden. Einige Kolleginnen und Kollegen haben aber Sorgen und auch Angst."

Heiner Schwaeppe, Besitzer des Schuhgeschäfts Schwaeppe

Der Schuhhändler mit Filialen in Köln, Bonn und Bad Godesberg ist froh, dass es für ihn am Montag wieder losgeht. "Da ist eine gewisse Erleichterung - aber es ist jetzt nicht so, dass die Sektflaschen knallen." Dafür seien die Verluste zu groß.

Heiner Schwaeppe darf sein Schuhgeschäft am Montag wieder öffnen.

Schwaeppe rechnet nicht damit, dass er ab nächster Woche große Umsätze macht. "Die Leute haben ihr Verhalten extrem geändert." Zu seinen Kunden würden sehr viele Senioren gehören, die besonders gefährdet sind, an Corona zu erkranken. Er macht sich entsprechend Sorgen, dass sie sein Geschäft nicht so schnell wieder besuchen werden.

Er hofft, dass der eine oder andere Kunde ein bisschen nachholen wird, was er in den letzten Wochen nicht kaufen konnte. "Ein paar haben, als ich heute in der Filiale war, geklopft und gerufen, dass sie am Montag kommen."

Raimund Stuka, Betreiber des Restaurants ABS in Köln-Klettenberg

Der Restaurantbetreiber ist enttäuscht, dass sich in der Gastronomie in der nächsten Woche noch nichts ändert. "Das ist ein riesiges Minus, das sich vergrößert, je länger es dauert." Er empfindet es als ungerecht, dass große Geschäfte wieder öffnen dürfen, die Außengastronomie aber noch nicht. Dort könne man sich genauso gut an Hygiene-Auflagen halten.

Raimund Stuka und seiner Frau Nicole Lutman gehört das "ABS Restaurant & Club" in Köln-Klettenberg.

Grundsätzlich sei es richtig, bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen stufenweise vorzugehen. "Das darf man aber nicht willkürlich machen und dabei einen Teil der Wirtschaft abwürgen." Er sagt aber auch: "Ich würde gerade kein Politiker sein wollen."

Die meisten Kopfschmerzen bereitet es ihm, über die Zukunft nachzudenken. Er wisse nicht, wie er die Kredite, die er und seine Frau gerade aufgenommen haben, nach einem Jahr so schnell zurückzahlen soll. Weniger gut vernetzte Gastronomen hätten noch größere Existenzsorgen.