Friseure bereiten sich auf das Ende des Corona-Lockdowns vor

Strenge Vorgaben

Vorschriften ohne Ende

Die Schutz-Standards für Friseure und ihre Kunden sehen unter anderem vor, dass die Anzahl der Frisierstühle reduziert werden muss, falls der vorgegebene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Außerdem müssen Wartebereiche und Spielecken geschlossen werden, und jedem Kunden müssen nun die Haare sofort nach Betreten des Salons gewaschen werden.

Wirtschaftliche Schäden

Laut Handwerkskammer Köln hat es aufgrund von Corona zwar noch keine Pleiten von Friseurbetrieben gegeben, weil Soforthilfen schnell ausgezahlt wurden. Doch die Betriebe hätten in sechs Wochen Lockdown etwa 10 bis 15 Prozent ihres Jahresumsatzes verloren, so Harald Esser vom Friseurverband NRW. " Das ist eine Dienstleistung, die nicht nachgeholt werden kann ."

Putzaktion vor dem Neustart

Zudem könnten durch die größeren Abstände weniger Kunden bedient werden, was die Verluste noch erhöhe. Friseurmeister Dieter Koch will in seinem Betrieb die Preise um ein paar Euro anheben: "Weil wir natürlich diesen Aufwand haben, was die Hygieneartikel angeht, die Handschuhe, die Masken, das Desinfektionsmittel - sonst kommen wir nicht zurecht."

Marc Ringel vom Friseurverband NRW vermutet, dass etwa 90 Prozent der Friseurbetriebe Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter anmelden müssen.