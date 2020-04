Wegen Corona: Festivalsaison vor dem Aus

Das "Roskilde"-Festival in Dänemark? Fällt aus. Das britische "Glastonbury"-Festival? Abgesagt, genau wie das "Nova Rock" in Österreich. Die Liste der Festivals im Ausland, die aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen werden, wird jeden Tag länger.

In Deutschland arbeiten die meisten Festival-Veranstalter noch. "Wir planen gerade trotz Corona ganz normal weiter" , sagte Alex Schwers am Dienstag (07.04.2020) dem WDR . Schwers ist der Veranstalter des "Ruhrpott Rodeo", eines Festivals für Punk- und Hardcore-Fans, das im Juli in Bottrop stattfinden soll. "Das geht an die Nerven, aber was anderes bleibt uns nicht übrig."

Wer ohne offizielles Verbot absagt, muss haften

Für Schwers beginnt gerade die heiße Phase: Anträge müssen eingereicht, Aufträge vergeben werden. "Wenn ich das jetzt nicht mache, kriege ich keine Genehmigungen – und keine Bühne." Und da die Veranstaltungsverbote aktuell nur bis zum 19. April dauern, bereitet er sich sich auf alle Eventualitäten vor: Auch darauf, dass im Juli ein Festival mit knapp 10.000 Besuchern möglich ist.

Gibt es im Juli "Juicy Beats" in Dortmund?

Doch im Grunde rechnet Schwers damit, dass er früher oder später das Aus bekanntgeben muss. Auf eigene Verantwortung absagen könne er nicht – aus Haftungsgründen. "Da muss erst das offizielle Verbot der Behörden kommen", sagt er. Ähnlich sieht es bei "Rock am Ring" aus, beim "Parookaville" in Weeze, beim "Juicy Beats" in Dortmund: Sie alle arbeiten auf Abruf. Beziehungsweise auf Abbruch.

Gutschein statt Geld zurück