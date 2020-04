Was für eine Fastenzeit! Keine Freunde treffen, kein Kino, keine Party, keine Urlaubsreise. Und oft sogar noch mehr: keine Arbeit, kein Einkommen, keine Sicherheit. So viel - erzwungenes - Fasten wie in der Corona-Krise war für viele noch nie.

Verzicht in der Krise

" Heute fiel uns der Verzicht auf ein Glas Rotwein ganz besonders schwer ", schrieb ein Twitter-User am Tag, an dem man sonst Aprilscherze macht. Derweil schnellte die Zahl der Corona-Infizierten ein weiteres Mal in die Höhe.

Andere haben in der Krisen-Fasten-Zeit das freiwillige Verzichten aufgegeben. Wozu noch Schokolade fasten, wenn man ohnehin zwangsfasten muss?