Coronavirus und das Netz: Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Es kursieren viele Meldungen, die bedenklich, falsch, desinformierend oder sogar gefährlich sind.

Was davon glauben, was ist unwahr? Das ist gar nicht immer so einfach zu erkennen. Unser Digitalexperte Jörg Schieb gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Arten von Falschnachrichten kursieren gerade?

Die Liste ist lang: Auf YouTube und Facebook kursieren Videos, in denen behauptet wird, das Aufstellen von 5G -Masten wäre für den Ausbruch des neuartigen Coronavirus' verantwortlich. Die Regierungen wollten die Bevölkerung dezimieren.



Oder es gibt Tipps, wie man sich mit dem Konsum von Knoblauch gegen das Virus schützen kann – oder durch das Einträufeln von Essiglösungen in die Nasenlöcher. Wer sich darauf verlässt, riskiert seine Gesundheit.

Auf TikTok kursieren Videos, die Straßen mit lauter Toten zeigen – angeblich Corona-Tote. In Wirklichkeit Ausschnitte aus einem Horrorvideo. Auf WhatsApp gibt es verrückte Kettenbriefe, die verunsichern oder Panik machen können.

Aktuell geht eine WhatsApp-Nachricht viral, in der behauptet wird, das Schmerzmittel Ibuprofen könne einen vorhandenen Infekt beschleunigen. Quatsch! Andere Fake-Nachrichten behaupten, ab Montag wären alle Geschäfte geschlossen. Blödsinn!

Die Liste an Beispielen ist endlos – und der einzelne verunsicherte User kann oft gar nicht entscheiden: wahr oder unwahr? Glaubwürdig oder nicht?

Wie lassen sich falsche von echten Nachrichten unterscheiden?

Das ist leider oft nicht einfach. Vor allem bei Meldungen, die zumindest denkbar sind, kann auch der gesunde Menschenverstand nicht immer weiterhelfen – bei besonders dreisten Lügen und Verschwörungstheorien ist es einfacher, die Lügen zu erkennen. (...)

Stand: 14.03.2020, 17:05