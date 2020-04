Corona-Krise: Normalität nach Ostern?

Kann ich in Europa dann wieder reisen?

In Deutschland gilt zurzeit eine weltweite Reisewarnung, fast alle Grenzen zwischen den EU -Staaten sind für Touristen geschlossen. Auch innerhalb Deutschlands sind Hotelbesuche für Urlauber untersagt. Eine erste vorsichtige Reise-Lockerung soll es ab dem 20. April in Norwegen geben. Die Norweger dürfen dann wieder in ihre "Hytten" - private Ferienhäuser in den Bergen oder am Meer. Das ist zurzeit nicht erlaubt, weil es in den ländlichen Gegenden der "Hytten" nur wenige Krankenhäuser gibt.

Die österreichischen Hoteliers dürfen frühestens ab Mitte Mai den Betrieb wieder aufnehmen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger forderte die Österreicher dazu auf, im Sommer im eigenen Land Urlaub zu machen, um heimische Hotels zu unterstützen. Denn man rechnet dort nicht mit vielen Touristen aus dem Ausland.

Wann öffnen Schulen und Kitas?

In Dänemark und Norwegen gibt es bereits konkrete Pläne zur Wiedereröffnung von Schulen und Kitas. Die Dänen machen ab dem 15. April wieder die Kinderkrippen und die Kindergärten auf - sowie die Schulen bis zur fünften Klasse. Norwegen geht mit einer weiteren Abstufung vor: Am 20. April öffnen die Kindergärten, eine Woche später die Schulen bis Klasse vier. Die EU -Kommission will den Mitgliedsstaaten nach Medienberichten zudem empfehlen, bei Schulöffnungen die Klassen zu verkleinern.

Der Präsident vom Deutschen Lehrerverband, Heinz-Peter Meidinger, sagte, er sei sich sicher, dass die deutschen Schulen nach den Osterferien nicht alle gleichzeitig öffnen werden. Man könne aber darüber nachdenken, den Betrieb in mehreren Stufen wieder aufzunehmen - das wäre dann ähnlich wie bei den Skandinaviern.