Europa League in NRW: Vorfreude mit angezogener Handbremse

Kein Jubel, aber Imagegewinn

Stadion-Betreiber Michael Brill rechnet mit leeren Tribünen

" Wären wir nicht gerade in Zeiten von Corona, würde die Branche aktuell wohl jubeln ", sagt Dehoga -Pressesprecher Thorsten Hellwig. Von einer großen Belebung des Hotel-und Gaststättengewerbes in NRW geht er aktuell nicht aus. Auch Düsseldorfs Stadion-Betreiber Michael Brill rechnet für die Gastronomie in Düsseldorf und Duisburg mit keinem großen Geschäft - " in Corona-Zeiten werden keine oder kaum Fans bei den Spielen anwesend sein" . Nur negativ will der Hotel-und Gaststättenverband das Großereignis aber nicht sehen, schließlich bringe es einen großen Imagegewinn für die beteiligten Städte. Immerhin werden die Städtenamen über die Fernseh-Bildschirme in Haushalte in aller Welt übertragen.

Städte rechnen nicht mit Besucheransturm

Wie und ob gemeinsames Fußballschauen möglich ist, ist noch unklar

Köln rechnet nicht mit einem besonderen Besucheraufkommen. Und auch die Stadt Gelsenkirchen glaubt nicht, dass viele Besucher extra anreisen werden, schließlich gebe es aufgrund der Geisterspiele schlicht nichts zu sehen. " Wenn man Glück hat, dann fährt mal der Mannschaftsbus an einem vorbei, näher ran kommt man wohl leider nicht ", so Stadtsprecher Martin Schulmann. Man freue sich zwar, dass das Gelsenkirchener Stadion den Zuschlag bekommen habe - aber: " Es ist ein aus dem Boden gestampftes Turnier, das es so wohl nicht wieder geben wird ."

Große Freude bei Funktionären

Erstmals wird ein internationales Fußball-Finale in Köln ausgetragen, freut sich Sportstätten-Geschäftsführer Lutz Wingerath: "Für uns beginnt ab sofort die Vorbereitung, damit wir den teilnehmenden Mannschaften beste Bedingungen bieten können." Oberbürgermeisterin Henriette Reker sekundiert: " Die Fans in ganz Europa dürfen sich noch im Sommer auf Europäischen Spitzenfußball freuen ."

Eine Ehre für den MSV

MSV -Geschäftsführer Michael Klatt spricht von einer " tollen Nachricht für die Region, die Stadt Duisburg und ebenso für alle, die es mit dem MSV halten ". Es sei nicht selbstverständlich für einen Drittligisten, so etwas auf die Beine zu stellen. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD ) betont, dass seine Stadt nun schon vier Jahre vor der Fußball-Europameisterschaft 2024 internationale Fußballluft schnuppern kann.

Dehoga-Sprecher Hellwig verweist darauf, dass die Vorfreude noch wachsen kann - es weiß ja niemand, welche Corona-Regeln im August gelten werden. So bleibe die Hoffnung auf weitere Lockerungen. " Die Gastronomen in den Städten müssen recht spontan schauen, was mit den dann geltenden Regeln möglich sein wird."

Stand: 20.06.2020, 06:00