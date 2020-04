So war der erste Schultag nach der Corona-Schließung

Bis zu 30 Prozent der Lehrer fehlten

Durch geteilte oder gedrittelte Kurse und Klassen sei der Sicherheitsabstand aber " im Großen und Ganz eingehalten" worden. Etwa 20 bis 30 Prozent der Lehrkräften hätten gefehlt, obwohl auch Kollegen erschienen seien, die zur Risikogruppe gehören und daher eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, zu Hause zu bleiben.

Ein "gemischtes Echo " bekam auch Jochen Smets, Sprecher des Verbands Lehrer NRW. Einige Schulen hätten sich bis Donnerstag gut vorbereiten können, in anderen fehlten Seife oder Desinfektionsmittel. Eine Lehrerin habe ihm berichtet, dass an ihrer Schule viele Klassenräume zwei Türen hätten, sodass man eine als Eingang und die andere als Ausgang nutze, " damit sich bei Unterrichtsende nicht alle in einer Tür knubbeln". Eine andere Schule habe eine Toilettenfrau engagiert, die darauf achte, dass sich nicht zu viele Schüler gleichzeitig auf den Toiletten aufhielten. Wie das Ganze allerdings ab dem 4. Mai laufen solle, wenn wieder mehr Schüler kommen sollen, sei völlig unklar, so Smets.

Schüler boykottieren Schulstart

Nicht alle Schüler der Abschlussklassen erschienen zum Unterricht: Weil seine Großmutter zur Risikogruppe gehört, war zum Beispiel David-Luc Adelmann aus Krefeld am Donnerstag nicht in der Schule. Zwar will auch er in gut drei Wochen Abitur machen, doch das Risiko, das Virus mit nach Hause zu bringen, ist ihm zu groß. Statt dessen stand der 18-Jährige heute zusammen mit anderen Schülern vor der Staatskanzlei in Düsseldorf - und demonstrierte gegen die Schulöffnung.

Adelmann hat die Aktion #schulboykott.NRW mit ins Leben gerufen. Dass die Schulen jetzt schon wieder öffnen, obwohl es bei Lehren, Schülern und auch Kommunen große Bedenken gebe, mache ihn " unglaublich wütend ", sagt er. " Geschlossen wurden die Schulen schließlich, als es 3.000 Corona-Infizierte gab ." Heute sind es mehr als 30.000. Er verweist darauf, dass in vielen EU-Ländern die Schulen weiterhin geschlossen bleiben, Abschlüsse werden mit einer Durchschnittsnote bewertet " und man wartet in Ruhe ab, bis wir aus der Krise heraus sind".

Großer Respekt für die Lehrer