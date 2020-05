1. Mai: Demonstrieren in Corona-Zeiten

Zentrale DGB-Kundgebung findet nur online statt

Höhepunkt soll die große Kundgebung werden, die am Freitag von 11.00 bis 14.00 Uhr stattfindet und als Livestream auf der Homepage sowie der Facebook-Seite des DGB zu sehen sein wird. Dort treten unter anderem Konstantin Wecker, Heinz Rudolf Kunze und die Band Mia. auf. Zudem soll es Schalten zu verschiedenen Online-Events in ganz Deutschland geben.

Der DGB will den "Tag der Arbeit" zum Anlass nehmen, konsequenter gegen soziale Schieflagen in Corona-Zeiten vorzugehen. "Die Hauptlast tragen aktuell Menschen in Berufen, die nicht angemessen bezahlt werden und deren harte Arbeit kaum Wertschätzung erfährt" , sagt Weber. "Lockerungen von Arbeitsschutzbestimmungen wie bei der Arbeitszeit sind ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen."

In vielen NRW-Städten wurden kleinere Demos angemeldet

Doch nicht alle Mai-Kundgebungen wurden ins Internet verlegt. In vielen NRW -Städten liegen den Behörden Anmeldungen über geplante Demonstrationen auf öffentlichen Straßen und Plätzen vor.

In Köln gab es am Donnerstag (30.04.2020) laut Polizei 20 Anmeldungen, die von der Stadt geprüft wurden. Die Beamten bereiteten sich " auf einen größeren Einsatz vor ", hieß es in einer Mitteilung. Man rechne mit weiteren Anmeldungen und Versammlungen.

Kleinere Demos können Ausnahmegenehmigung erhalten

Demonstrationen sind in Köln nur unter strengen Auflagen möglich: Es werden nicht mehr als 20 Teilnehmer zugelassen, die namentlich vom Veranstalter registriert werden müssen. Außerdem sind nur Standkundgebungen und keine Aufzüge erlaubt. Die Teilnehmer müssen 1,50 Meter Abstand voneinander halten, außerdem muss um die Versammlung ein 3,50 Meter breiter Korridor gebildet werden.

Verwaltungsgericht kassiert Demo-Verbot in Gelsenkirchen

In anderen Städten sind etwas größere Ansammlungen gestattet. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf genehmigte am Donnerstag zwei Kundgebungen in Duisburg und in Düsseldorf. In Duisburg sind 50 Teilnehmer gestattet, in Düsseldorf 100. In Gelsenkirchen erlaubte das Verwaltungsgericht eine Demonstration, die die Stadt vorher untersagt hatte. Dort darf das "Internationalistische Bündnis" nun mit maximal 70 Personen demonstrieren.