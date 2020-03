Besuchsverbot im Altenheim: Einsam durch Corona?

Wäsche am Eingang abgeben

In den beiden Pflegeheimen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Kreis Heinsberg gilt dasselbe. Auch, wer " mal eben frische Wäsche für die Mutter oder den Vater vorbeibringen " möchte, werde aufgefordert, sie am Eingang des Hauses abzugeben, sagt Andreas Wagner, Leiter der AWO-Kreisgeschäftsstelle. Einige Angehörige würden langsam ungeduldig.

Vor allem aber für die Älteren ist das eine Belastung. Gerade für Menschen, die bereits Verluste erlebt haben - Eltern, Geschwister, vielleicht sogar Kinder - seien die " sozialen Kontakte und Vertrautheiten von früher" ganz wichtig, sagt AWO-Fachbereichsleiter Wilhelm Schmitz. " Das gibt ihnen Sicherheit. "

Spielen gegen das Alleinsein

In dem Heinsberger Pflegeheim versucht man so gut, wie möglich, die ausbleibenden Besucher zu kompensieren: " Im Haus ist ja immer etwas los" , sagt AWO-Leiter Wagner. Die Bewohner hätten Kontakt untereinander, würden gemeinsam Spiele spielen – und wenn jemand die Angehörigenbesuche arg vermisse, " dann ist auch mal eine Eins-zu-eins-Betreuung durch den sozialen Dienst möglich", so Wagner, " dafür sind die Leute ja geschult ".

Demenzkranker darf Besuch bekommen

Auch im Fall eines frisch eingewiesenen Demenzpatienten, für den der Kontakt zu den Angehörigen im Moment noch sehr wichtig ist, habe man gesagt: " Die dürfen kommen."

Schwieriger sei es für die Patienten aus der Tagespflegeeinrichtung, die im Moment ganz geschlossen ist. Man versuche, die Betroffenen durch den ambulanten Pflegedienst zuhause mit zu versorgen. Da diese Kräfte aber ohnehin einen vollen Einsatzplan haben, sei hier zusätzliche " Bespaßung " kaum drin.

Wer das am Ende alles bezahlt, das sei ohnehin noch völlig ungeklärt, sagt der AWO-Leiter. Diese " Nebenwirkungen " seien " viel schlimmer als der Krankheitserreger selbst".