Corona-Zeit im Supermarkt: Wann wird in NRW eingekauft?

Etwa in den vier untersuchten Supermärkten in Viersen: Normalerweise gehen dort pro Stunde 535 Menschen einkaufen - um 15 Uhr sind es an den Erhebungstagen aber 622.

Allerdings sind die beliebtesten Einkaufszeiten je nach Region unterschiedlich: In acht Kreisen sind um 14 Uhr die meisten Menschen einkaufen, in sechs Kreisen sogar schon um 10 Uhr.

Menschen gehen früher einkaufen

Das passt zu einem Trend, dem offenbar viele Menschen in NRW folgen: Die Daten zeigen auch, dass morgens mehr Menschen einkaufen gehen als normal. Zwischen 9 und 10 Uhr sind in vielen Supermärkten in NRW mehr Menschen als vor der Corona-Zeit.

So waren etwa in den 17 untersuchten Supermärkten in Wuppertal um 10 Uhr 1285 Menschen einkaufen - normalerweise sind es um diese Uhrzeit 972.

Das könnte daran liegen, dass morgens die Regale noch prall gefüllt sind und etwa Mehl, Seife oder Toilettenpapier noch vorhanden sein könnten. Ein Datensatz vom Statistischen Bundesamt zeigt, wie stark sich der Absatz dieser drei Artikel verändert hat.