Dorf vs. Stadt: So unterschiedlich erleben wir die Corona-Krise

Wie Familien die Corona-Beschränkungen erleben, hängt davon ab, wo sie leben. Auf dem Land gibt es Natur und Freiraum, in der Stadt konzentriert sich alles zu Hause.

Rauskommen

Klarer Pluspunkt für Familien, die ländlich leben: Auf Freiraum müssen sie in der Corona-Zeit nicht verzichten. Familie Meyer aus Scheuren ist derzeit sogar mehr draußen als sonst. " Das Siebengebirge liegt direkt vor der Haustür. Wir können in den Wald oder mit dem Fahrrad zum Rhein. Da trifft man nur wenige Menschen ", sagt Vater Thomas.

Grundlegend anders ist die Situation bei Familie Knuth-Ulfkotte aus Köln. Statt in einem Haus wohnen Vater, Mutter und zwei Kinder in einer 80 qm -Wohnung. Dort verteilen sich Spielsachen in allen Zimmern. Immerhin können die Kinder im Hinterhof spielen. " Wir kennen da mittlerweile jeden Quadratzentimeter ", sagt Mutter Ulrike Knuth. Ansonsten bleiben nur die Stadtparks.

Spielmöglichkeiten

Denn Spiel- und Sportplätze sind geschlossen. In der Stadt wiegt das schwer. Es fehlt an Alternativen, sagt Ulrike Knuth. Die Kinder sind mit Laufrad und Roller unterwegs, maximal zwei Stunden am Tag. " Das ist anstrengend. Immer irgendjemandem ausweichen, der Verkehr … entspannt ist das nicht. "

Aber immer zu Hause spielen, ohne Freunde, wird schnell langweilig. Also müssen zwischen Haushalt und Homeoffice die Eltern ran – und das täglich.