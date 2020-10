Kommt die Berliner Corona-Sperrstunde auch in NRW?

Walid El Sheikh steht vor einem leeren Ladenlokal im Düsseldorfer Hafen. Hier will der Vizesprecher der Düsseldorfer Altstadtwirte demnächst seine fünfte Gastronomie eröffnen. Die Sperrstunden-Nachricht aus Berlin hat ihn schockiert. "Bisher gibt es keine Erhebung, wo sich die Menschen angesteckt haben und es wird erst einmal auf die Gastronomie eingehauen" , sagt er.

Sperrstunde nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen

Gastronomen wie El Sheikh sorgen sich, dass auch NRW-Städte bald auf eine Sperrstunde setzen könnten. Viele befragte Kommunen wollen das für die Zukunft zumindest nicht ganz ausschließen. Remscheid zum Beispiel weist mit rund 61 eine besonders hohe 7-Tages-Inzidenz auf. Nach Angaben der Stadtverwaltung war eine Sperrstunde dort bislang kein Thema. Das könne sich aber täglich ändern.

Die Stadt Köln teilt mit, dass der Krisenstab sich grundsätzlich auch mit solchen Fragen beschäftige. Er tagt am Freitag wieder. Münster sagt, dass es zwar Probleme mit feiernden Gruppen zum Beispiel am Aasee oder in der Nähe von Bars gebe. Eine Sperrstunde sei momentan zwar nicht geplant, der Krisenstab könne aber "kurzfristig reagieren" .

"Tanz auf dem Vulkan"

"Es ist ein Tanz auf dem Vulkan" , sagt dazu Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband, Dehoga NRW . Man wisse nicht, was morgen ist. Aus seiner Sicht wäre das Schlimmste eine erneute Komplettschließung der Gastronomie wie im Frühjahr.

Bei allen anderen Maßnahmen müsse die Politik schauen, ob sie wirklich die erwünschte Wirkung bringen. "Wenn zu Hause ohne Abstände gefeiert wird, bringt auch eine Sperrstunde in der Gastronomie nichts" , so Hellwig. In Bars sei es im Zweifel sogar sicherer als auf Privatpartys.

Luftfilter statt Sperrstunde?

Gastronom Walid El Sheikh wird deutlicher. Für ihn sind Maßnahmen wie Sperrstunden "falsche Entscheidungen der Politik" . Es drohe der Branche ein "flächendeckender Bankrott" . Der Düsseldorfer macht dafür andere Vorschläge. Aus seiner Sicht könnte die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgeweitet werden. In Bars und Restaurants setzt er auf den Einbau von Luftfilteranlagen.

Stand: 07.10.2020, 16:40