Polizei rüstet sich für Corona-Demos in NRW

"Hygiene-Demo" in Köln abgesagt

In Dortmund sind nach Angaben der Polizei zwei Demonstrationen mit 100 sowie 50 Teilnehmern angemeldet, in Essen wollen auf einem Parkplatz am Rande der Stadt rund 500 Menschen demonstrieren.

Demonstration am vergangenen Wochenende in Köln

Auch in Düsseldorf, Aachen und Duisburg sind Demos angekündigt. In Köln ist eine sogenannte Hygiene-Demo am Freitag (15.05.2020) abgesagt worden, die Polizei rechnet aber trotzdem mit kleineren unangemeldeten Aktionen, da im Netz weiter mobilisiert werde.

Gegen rechte Gruppierungen bei den Corona-Protesten hat außerdem das Bündnis "Köln gegen Rechts" eine Kundgebung angemeldet.