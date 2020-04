Faktencheck: Schnupfen kommt auch bei Corona vor

In vielen Chatgruppen kursiert derzeit eine Kettennachricht: " Wenn eine Person eine laufende Nase mit Auswurf hat, ist sie nicht mit dem Coronavirus infiziert ." Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist diese Behauptung falsch: Einige Corona-Patienten hatten Schnupfen-Symptome. So etwa eine 35-jährige Frau, die Ende Januar aus der chinesischen Provinz Wuhan nach Südkorea gereist sei. Zu ihren Symptomen zählten: Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen - und eine laufende Nase.