Faktencheck: Nahrungsergänzungsmittel schützen nicht vor Corona

Generell seien Nahrungsergänzungsmittel keine Arzneimittel und dienten nur der Ergänzung der normalen Ernährung. Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln dürfen deswegen nicht mit Aussagen wie “schützt vor Viren” oder "stärkt das Immunsystem" werben.

Gesunde Menschen brauchen keine zusätzlichen Vitamine

Auch für einen positiven Einfluss auf das Immunsystem gibt es keine hinreichenden wissenschaftlichen Belege. Grundsätzlich gilt: Wer sich ausgewogen und gesund ernährt und ausreichend bewegt, hat auch so ein gutes Immunsystem und benötigt keine ergänzenden Vitamine oder Spurenelemente.

Nur in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei Schwangeren oder bei Mangelerscheinungen, kann die Einnahme sinnvoll sein.

Studienergebnisse über Vitamine und Corona stehen noch aus

Einen Schutz vor Infektionen bieten Nahrungsergänzungsmittel also nicht. Wissenschaftler versuchen derzeit aber herauszufinden, ob sie möglicherweise bereits infizierten Corona-Patienten helfen könnten.

Forscher an der Universitätsklinik Schleswig-Holstein in Kiel untersuchen, ob Vitamin B3 oder Kieselerde den Krankheitsverlauf milder machen könnten. Und Wissenschaftler am Universitätskrankenhaus Wuhan in China testen die Wirksamkeit von hochdosiertem Vitamin C bei schweren Corona-Fällen.