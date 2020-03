Coronavirus: Weniger Blutspender in NRW

Die Angst vor dem Coronavirus hält offenbar viele Menschen in NRW davon ab, Blut zu spenden. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lag die Zahl der Blutspender in den vergangenen Wochen um bis zu 20 Prozent niedriger als normalerweise.

In den letzten Tagen habe sich die Situation aber etwas entspannt, sagte der Sprecher des DRK -Blutspendedienstes West, Stephan David Küpper, auf WDR -Anfrage. Das DRK liefert etwa drei Viertel aller Blutkonserven für NRW.

Keine erhöhte Gefahr für Blutspender

Küpper betont, dass für Blutspender keine erhöhte Gefahr bestehe, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Ohnehin dürfe nur Blut spenden, wer in den vergangenen vier Wochen keine Krankheitssymptome hatte; in den Blutspendezentren seien die Hygienemaßnahmen noch einmal verstärkt worden.

Firmen und Behörden sagen Spendetermine ab

Kliniken beklagen Verunsicherung

Problematisch für den DRK-Blutspendedienst ist die Absage fest eingeplanter Spendetermine durch Firmen und Behörden. " Wir erleben jetzt, dass Unternehmen ihre Spender ins Home Office schicken oder sich abschotten ", sagt Küpper. Auch Schulen würden vorsichtshalber nicht mehr als Spendenlokal zur Verfügung gestellt. Er appelliert an die Entscheider, mit den Blutspendediensten Kontakt aufzunehmen: " Wir können die Sorgen zerstreuen. "

Engpässe an den Unikliniken

Auch große Klinken in NRW verzeichnen einen starken Rückgang der Spenderzahlen. Die Uniklinik Aachen bekomme seit der ersten Corona-Infektion im benachbarten Kreis Heinsberg nicht einmal halb so viele Blutspenden, wie durchschnittlich pro Tag benötigt würden, erklärt die Leiterin der Transfusionsmedizin, Gabriele Hutschenreuter. " Die Verunsicherung in Bezug auf das Coronavirus belastet uns zusätzlich zur Grippesaison. "

Die Kölner Uniklinik berichtet von einem Minus von 30 bis 40 Prozent – trotz intensiver Werbemaßnahmen.

DRK sieht keinen Grund zur Panik

DRK-Sprecher Küpper setzt indes weiter auf Information und Motivation: " Es hilft ja nichts, wenn wir auch in Panik verfallen. " Erst als letzte Möglichkeit bleibe ein Alarmruf über die Medien. Soweit sei es aber noch nicht, sagt Küpper: " Die Patienten müssen keine Angst haben. "

Über Blutspendetermine informiert das DRK über eine kostenlose Hotline: 0800 -11 949 11 (montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr).