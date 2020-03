Schutzmasken - ein Ausweg aus der Corona-Pandemie

Bei noch wenigen Corona-Fällen in Deutschland vor einigen Wochen war ein flächendeckender Mundschutz nicht notwendig. "Jetzt sind wir aber in der exponentiellen Phase" , sagt Kekulé. Und Schutzmasken dürften noch an Bedeutung gewinnen, wenn die derzeitigen Kontaktbeschränkungen gelockert werden.

"Das Tragen von Schutzmasken kann ich mir als guten Kompromiss vorstellen, damit zumindest die Teile der Bevölkerung, die nicht akut gefährdet sind, die Häuslichkeit wieder verlassen können" , sagte Erwin Rüddel ( CDU ), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Bundestags, der Frankfurter Sonntagszeitung.

Mangel an Mundschutz weiterhin groß

Problem jedoch: Der Mangel an Schutzmasken ist in Deutschland weiterhin groß, selbst in Kliniken und Pflegeheimen. Ein erster Schritt aus der Versorgungskrise könnte sein, dass Unternehmen ihre Produktion umgestellt haben.