Wie sich Schulen auf Corona vorbereiten

Hygiene im Unterricht

Einige Schulen im Land haben schon auf die neue Situation reagiert: In der Grundschule Haverkamp in Gelsenkirchen zum Beispiel trainierten am Donnerstag die ersten Klassen, wie man sich gründlich die Hände wäscht. Auch Spender mit Desinfektionsmitteln stehen für die Grundschüler ab sofort bereit.

Falls sich das Coronavirus in NRW weiter ausbreitet, könnten aber weitere Einrichtungen vorübergehend geschlossen werden. Das Bildungsministerium in Düsseldorf hat die Schulen im Land über die aktuelle Situation informiert.

Ministerium: "Unruhe vermeiden"