Corona-Patient aus Bergamo verlässt Köln

" Wir waren froh, dass er nach Deutschland ging, weil dort viel mehr Personal ist ", sagt seine Nichte, obwohl die Entscheidung der Ärzte auch mit Ungewissheit für die Familie verbunden war. " Wir wurden vom Krankenhaus nur darüber informiert, dass Beppe nach Deutschland verlegt wird ", erinnert sich Rinaldi.

Vavassori kämpft um sein Leben

Während der Tage, ja sogar Wochen, die seine Familie nichts von ihm hörte, kämpfte Vavassori auf der Intensivstation der Universitätsklinik in Köln um sein Leben. Sein Zustand verschlechterte sich, er musste beatmet werden. Doch dann kam die Wende.

" Es geht ihm im Moment sehr, sehr gut ", sagt Dr. Boris Böll, Intensivmediziner an der Uniklinik Köln. " Bei den Patienten, die mit einer Covid-Erkrankung hier liegen, ist das einer der erfreulichen Verläufe. " So erfreulich, dass Vavassori in seine Heimat zurückkehren durfte.

Motivation für Ärzte und Mediziner

Dort muss der 64-Jährige zwar noch einmal ins Krankenhaus, ist aber in der Nähe seiner Familie. " Wenn man ihn vor zwei Wochen gesehen hat, hat man sich nicht vorstellen können, dass es ihm so schnell besser geht ", sagt Böll. " Das ist für das Team auch wichtig, dass wir immer wieder Patienten haben, die sich so gut erholen. Das ist sehr motivierend. "

Noch einmal winken, dann fliegt Giuseppe Vavassori nach Hause

Vor allem für den Patienten selbst. Als Vavassori von zwei Rettungssanitätern in das Flugzeug geschoben wird, dass ihn nach Bergamo bringen soll, wirkt er alles andere als traurig. Stattdessen erkennt man selbst unter dem Mundschutz sein breites Lächeln.

Stand: 22.04.2020, 06:48