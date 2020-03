So lebt NRW mit dem Coronavirus

Liquiditätsengpässe abfedern

Dennoch kann durch die Corona-Krise so manches Unternehmen in Zahlungsengpässe kommen - beispielsweise, weil Aufträge wegbrechen. In NRW gibt es mehrere Hilfsangebote: (Express-) Bürgschaften, Entschädigungen für Unternehmen unter Quarantäne sowie den sogenannten Mikromezzaninfonds für kleine Firmen.