NRW bei Sonne draußen: Corona-Auflagen meist eingehalten

Besucher räumen Absperrungen am Baldeneysee weg

Auch am Essener Baldeneysee gab es verstärkt Kontrollen. Der Grund: Am vergangenen Wochenende war es zu voll gewesen. Und auch am Samstag gab es einige uneinsichtige Menschen. Obwohl Regattatribüne sowie mehrere Parkplätze für Besucher gesperrt waren, versammelten sich zahlreiche Motorradfahrer dort trotz Verbot.

Laut einer Behördensprecherin hatten sie die Absperrungen am Haus Scheppen am Vormittag einfach weggeräumt. Das Ordnungsamt musste eingreifen, die Absperrungen wieder aufbauen und mehrere Diskussionen führen. Ähnliche Szenen spielten sich demnach auch an der Essener Regattatribüne ab.