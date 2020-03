Corona: Gottesdienste nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Übertragungen in Radio, Fernsehen, Internet

Was aber nicht heißt, dass am Sonntag (15.03.2020) keine heiligen Messen gefeiert würden. Sie finden statt – aber eben ohne die Gläubigen. Sie sollen sich zu Hause versammeln und Gottesdienstübertragungen im Radio, Fernsehen oder Internet verfolgen. Das jedenfalls rät das Erzbistum Köln.

Nur vereinzelt in der Kirche

Und der Kölner Dom? In besagten normalen Zeien ist er eines der meistbesuchten Gotteshäuser in Deutschland. Im Schnitt besuchen ihn 16.000 bis 20.000 Menschen täglich. Doch in diesen Krisenzeiten kommen nur vereinzelt Menschen.

Für Menschen, die den Kölner Dom zum Gebet aufsuchen möchten,, bleibt er geöffnet. Gottesdienste indes werden nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert.

"Bleiben Sie zu Hause!" - das rät aktuell das Erzbistum Paderborn den Gläubigen. Die Entscheidung, ob Gottesdienste abgesagt werden oder nicht, sollen Verantwortliche vor Ort in Absprache mit den Behörden treffen. Die Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich in Duisburg hat indes ihre Gottesdienste abgesagt.