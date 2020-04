Am Flughafen Weeze am Niederrhein gilt ebenfalls Kurzarbeit. Die Flotte der irischen Fluggesellschaft Ryanair, die als einzige Airline Linienflüge von und nach Weeze anbietet, bleibt zurzeit am Boden. Die Terminalgebäude am Flughafen Münster/Osnabrück sind geschlossen. Die wenigen Passagiere werden nun in dem Bereich abgefertigt, wo sonst nur private Flüge starten. Auch dieser Flughafen hat Kurzarbeit angemeldet - rückwirkend zum 1. März.