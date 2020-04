Corona-Krise: Steiniger Weg zurück in die Normalität

Laschet hält Ansprache im WDR-Fernsehen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) will sich am Sonntagabend (19.55 Uhr) im WDR -Fernsehen und -Radio zu den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise äußern.

In dem Experten-Papier heißt es, ein möglicher Weg könne darin bestehen, " einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens nach und nach wieder zuzulassen ". Dazu gehörten Schulen, Universitäten und der Einzelhandel. Bei den Schulen solle es dabei zeitversetzten Unterricht und Unterschiede je nach Alter geben. In Kitas und im " Präsenzunterricht " sollten zuerst vor allem Lehrkräfte arbeiten, die nicht zu Risikogruppen gehören.

Die Tests sollten ausgeweitet werden, wenn die Infrastrukturen bereitstehen - Zielmarke seien bundesweit 500.000 Tests pro Tag. Menschen mit Symptomen und bestätigten Kontaktpersonen sollten grundsätzlich immer getestet werden. Auch sollten die Infektionsketten möglichst lückenlos zurückverfolgt werden.

Öffnung orientiert sich an vier Kriterien