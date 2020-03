Coronavirus: Geschäfte machen mit Desinfektionsmitteln

Überteuerte Desinfektionsmittel

Allerdings scheint das nicht nachhaltig zu sein. Am Mittwoch (04.03.2020) waren bei Amazon mehrere überteuerte Angebote zu finden. So wurde eine 100 Milliliter Flasche Desinfektionsmittel für 49,90 Euro verkauft.

Video starten, abbrechen mit Escape Coronavirus: Hysterie um Mundschutze und Desinfektionsmittel. Lokalzeit Bergisches Land. . 02:30 Min. . Verfügbar bis 02.03.2021. WDR. Von Klaudia Deus.

Auch die Hersteller beobachten die Preisexplosionen. So weist die Paul Hartmann AG , die das Desinfektionsmittel Sterillium produziert, auf WDR -Anfrage darauf hin, dass die Preisgestaltung durch Dritte erfolge und man darauf keinen Einfluss habe. Sollten bei Amazon oder Ebay überzogene Preise gefordert werden, könnten die Anbieter aber angezeigt werden.

Apotheke lässt Preise steigen

Doch nicht nur im Internet wird versucht, mit der Angst vor dem Coronavirus ein Geschäft zu machen. Offenbar schrecken auch Apotheken davor nicht zurück.

Der Radiosender "Radio Bonn Rhein-Sieg" hat den Kassenbon einer Apotheke veröffentlicht. Eine 100 Milliliterflasche mit Handdesinfektion kostet demnach 32 Euro - sechs Mal höher als die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP).

Apotheke verlangt hohe Preise für Desinfektionsmittel

"Nicht in unserem Sinne"

Bei der Apothekerkammer Nordrhein herrscht Verärgerung über solche Angebote. " Das ist nicht in unserem Sinne. Wir wollen mit der Krise kein Geld verdienen ", sagte Geschäftsführer Stefan Derix dem WDR. Er sei überzeugt, dass die Apotheken ihrer Verantwortung nachkämen. " Aber ich kann natürlich keine Aussage machen, ob alle sich auch so verhalten. "

Weiterhin leere Regale

Von einer Entspannung der Lage geht die Apothekerkammer vorerst nicht aus. " In den Apotheken sind die Regale momentan leer ", sagt Derix. Nur in Einzelfällen seien kleine Mengen an Desinfektionsmitteln erhältlich.