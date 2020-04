Corona-Lockerungen: Autoproduktion läuft zaghaft an

Vorerst werden die Autohersteller ohnehin nicht zur vollen Auslastung zurückkehren können: Der Umfang der Produktion hängt von der Nachfrage der Kunden ab - und von den Lieferketten.

Enge, globale Verflechtungen: Problem für Lieferketten

Denn die Lieferketten aufrecht zu erhalten, ist nicht so einfach, wie Nicole Göttlicher erklärt. Sie ist Pressesprecherin des Zulieferers Continental, der in NRW unter anderem Standorte in Dortmund und Moers hat.

" Allein Continental bezieht Rohstoffe und Vorprodukte von rund 2.300 Zulieferern" , erklärte Göttlicher dem WDR. "Damit die Lieferketten wieder funktionieren, müssen im Prinzip weltweit alle gleichzeitig zum Hochlauf bereit sein. " Würden nur ein paar Zulieferer ausfallen, weil sie zum Beispiel insolvent sind, reißen Lieferketten ab.

Beim Automobilzulieferer Hella ist die Produktion am größten NRW-Standort in Lippstadt bereits in der letzten Woche wieder angelaufen. Momentan sei man " bei einem Beschäftigungsgrad von 30 Prozent ", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Wie schnell die Zahl erhöht werden kann, ist durch die " sehr unsicheren Marktentwicklung offe n" und muss sich von Woche zu Woche zeigen.

Laschet für staatliche Hilfen